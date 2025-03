Egy 5 perces gameplay videón ismerkedhetünk a Blades of Fire című akció-RPG-vel

Az 505 Games és a MercurySteam bemutatta a Blades of Fire címmel készülő legújabb játékuk nyers gameplay videóját, aminek részeként mindenféle ráncfelvarrás és egyéb szépítés nélkül láthatjuk az érkező ARPG-t.

A nemrégiben bemutatott Blades of Fire -t bár egyelőre még csak kevesen ismerik, az alábbi felvétel azonban talán javíthat valamicskét ezen a helyzeten, hiszen a játékmenet savát és borsát, a harcot és a felfedezést is bemutatja nekünk a csodaszép grafikai körítés társaságában. Blades of Fire várhatóan május 22-én már meg is jelenhet PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt, ha pedig megismerkednél vele a gyakorlatban, akkor ne habozz tovább, az alábbi gameplay felvétel minden porcikáját megmutatja.

