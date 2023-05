Gőzerővel készülődik a háttérben az Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg című videojáték, melyről a kínai Bahamut weboldalon megjelent egy mozgókép, ami 20 percen keresztül prezentálja számunkra az alkotást.

A felvételen több érdekes oldalról is megismerhetjük majd az alkotást, így a nyitójelenet mellett betekintést kaphatunk a mini-játékokba, a Fairy eseményekbe, a párbeszédekbe, de tanulmányozhatjuk a harcot, a vásárolgatás menetét, sőt még a fotó módot is.Ha minden a tervek szerint alakul, az Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg megjelenésére már nem is kell sokat várnunk, a játék július 13-án érkezik PC-re, PS4-re, PS5-re és Nintendo Switch-re egyaránt.

Nézd nagyban ezt a videót!