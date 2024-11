Egy 20 évvel ezelőtt történt összecsapással bővült a Six Days in Fallujah

Az újdonságok között van az első két "dokumentarista történet" küldetés, amelyek "az ISIS kezdeteibe és a nyugati erők legvéresebb találkozásába viszik a játékosokat közel fél évszázad alatt". Ezekben ténylegesen megtörtént eseményeket játszhatunk le, méghozzátörtént.A Command and Control egy új szóló módot is hozott, amelyet a Rainbow Six, a Ghost Recon és más csapat alapú lövöldözős játékok ihlettek. A módban "autentikus katonai taktikával programozott" MI csapatokat irányíthatunk és egy új, nyolcadik procedurális küldetés is belekerült, amelyet már szintén teljesíthetünk egyedül.

Six Days in Fallujah, - amely több mint egy évtizedet töltött a fejlesztési szakaszban, mielőtt tavaly végre eljutott a Steamen Early Accessre, - most megkapta a Command and Control frissítést.'>