Egy 11 perces gameplay videón fitogtatja tudását a Tides of Annihilation

Tides of Annihilation egy frissen bejelentette fantasy akció-kaland az Eclipse Glow Games fejlesztésében, amire a bejelentéskor kevesen kapták fel a fejüket, de az első gameplay felvétel alighanem mindent megváltoztat majd.

A játék érdekessége, hogy, amelyben egy túlvilági invázió által lerohant Londonban harcolhatunk majd, miközben ellenségek hordáival kell küzednünk, egyesítenünk a világot és megmenteni a családunkat. Tides of Annihilation mindezt elragadó látványvilággal és nagyon ígéretes játékmenettel kínálja majd nekünk, amiről most te is megbizonyosodhatsz az lábbiakban. Érkezik PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re is.

Nézd nagyban ezt a videót!