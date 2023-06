Bár sokan kételkedtek benne, hogy miféle mozifilmet is lehetne készíteni a Five Nights at Freddy's alapján, azonban megérkezett a mű eddigi legjobb és leginkább átfogó kedvcsinálója, ami minden kétségünket eloszlatja.

Azt nem mondanánk, hogy a frászt hozza ránk a felvétel, ugyanakkor elképesztően hangulatos lett, ami, miközben nagyszerűen képes ki is egészíteni az egészet, nem véletlen, hogy a Blumhouse Productions filmjére rögtön lecsapott a Universal Pictures.Amennyiben kíváncsi vagy arra, hogy milyen lesz a Five Nights at Freddy's mozifilm, az alábbi kedvcsinálónál jobb választ jelenleg biztosan nem kaphatsz erre a kérdésre. Megjelenés októberben!

