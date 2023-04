Egész jól kezdett a Wo Long: Fallen Dynasty

Ma a KOEI TECMO Europe és a Team NINJA bejelentette, hogy a Wo Long: Fallen Dynasty című játékuk világszerte több mint 1 millió eladott példányt ért el, az Xbox Game Pass és PC Game Pass-el együtt a játékosok száma meghaladta a 3,8 milliót.

A népszerű Nioh-sorozat - amelyből már több mint 7 millió darabot adtak el világszerte - mögött álló stúdió, a Team NINJA által fejlesztett Wo Long: Fallen Dynasty eredeti története a kései Han-dinasztia idején játszódik és a káosz és pusztulás által elárasztott Három Királyságot mutatja be. Katonaként rajtunk múlik, hogy átverekedjük magunkat a démonoktól sújtott ország forgatagában.A következő hónapokban különböző DLC csomagok érkeznek, a Battle of Zhongyuant a tervek szerint már júniusban kiadják és készen áll további két különleges bővítmény is. A több mintmutatja Xbox Series X|S-en, Xbox One-on, PlayStation 5-ön, PlayStation 4-en, valamint PC-n.