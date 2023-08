Eddig Év Játéka-gyanúsnak tűnik a tesztek alapján a Baldur's Gate 3

Garantáltan még a Larian Studios sem gondolta volna, hogy ekkora siker lesz a Baldur's Gate 3-ból, márpedig minden jel arra utal, hogy a kérdéses szerepjáték a tesztek alapján elnyerheti az Év Játékának járó kitüntetést.

Erre utal, hogy a Metacritic oldalán már 23 játékteszt gyűlt össze a játék PC-s változatáról, és ezek alapján, ami az idei évben magasan veri az átlagot, de az elmúlt évek videojátékait tekintve is magasan az élen van.Ennél is beszédesebb szám ugyanakkor a Metactric esetén a rajongói értékelés, ami jellemzően mindig sokkal objektívebb, és alighanem most sincs ez másként, de orbitális különbséget nem találunk, hiszen a felhasználók is 92 százalékra tartják az alkotást.