Ebben a hónapban indulhat az XDefiant zárt bétája

Egy megbízható Ubisoft-szivárogtató, ScriptLeaksR6 szerint a hamarosan megjelenő ingyenes FPS aréna shooter, az XDefiant zárt bétatesztet április 13-án rajtol, magyar idő szerint 19 órakor és a béta a szivárgás szerint körülbelül 10 napig fog tartani.

Az XDefiant először Tom Clancy's XDefiant néven volt ismert, mielőtt 2022 márciusában Ubisoft Original címre keresztelték át és a Tom Clancy-kapcsolatot elhagyták . A játékot most egyfajta crossoverként hirdetik, amelyben számos, de a játékról nem sokat lehet tudni, csak annyit, hogy jelenleg sok belsős próbajátékon megy keresztül.A hivatalos weboldal szerint a játékban az eredeti pályák mellett számos Ubisoft-játékból származó pályák is helyet kapnak majd. A pletykák szerint 15-re tehető a térképek száma, valamint kétféle fontosabb játékmód várható. Kaphatunk egy lőteret is, ahol kipróbálhatjuk az összes fegyverünket, valamint egy időmérő mód, ahol a tesztelhetjük a sebességünket és a fegyverkezelésünket.