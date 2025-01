E3 helyett: június 6-án jön a Summer Game Fest 2025!

Miután az E3 ma már csak a hozzánk hasonló öreg csirkefogók emlékeiben él éjszakákba nyúló könnyes emlékekként, ezért nagy örömünkre szolgál tudatni veletek, hogy Geoff Keighley megpróbálja életben tartani a kultuszt.

Bár saját név alatt, de mi így is örülünk annak, hogy emberünk bejelentette: június 6-án megrendezi a Summer Game Gest 2025 eseményt a Los Angeles-i Youtube Theatre-ben, ahonnan több mint 20 platformon keresztül követhetjük majd a bemutatók sokaságát.A mintegy kétórásra tervezett eseményen, így már most nagyon izgatottak vagyunk, pláne annak fényében, hogy ez csak a nagy projektekre vonatkozik, a független fejlesztésű címek bemutatójának közvetlenül utána külön eseményt szerveznek Day of the Devs: Summer Game Fest Edition név alatt.