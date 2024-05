Dungeons & Dragons és Castlevania tartalmakkal bővül a Dead by Daylight

Sikerült ismét izgalmas irányokban elindulniuk a Dead by Daylight fejlesztőinek a játékhoz érkező extra tartalmak kapcsán, hiszen a Behavior Interactive bejelentette, hogy Dungeons & Dragons és Castlevania bővítmények vannak kilátásban.

A D&D-s bővítmény, és egy új térkép mellett - amely egy börtönbe repíti a játékosokat - behozza a sztoriba a kérdéses világ egyik ikonikus gazemberét, miközben az egész a zsákmányszerzésről, a mágikus tárgyak gyűjtögetéséről szól majd.A két bővítmény között a régóta várt 2V8 játékmód bevezetését is beütemezték a fejlesztők, de még nyáron megérkeznek a Castlevania tartalmak is a Dead by Daylight -ba, amiről egyelőre csak annyit tudunk, hogy lesz, de a kapcsolódó kedvcsinálója azért elég kellemesre sikerült.

Nézd nagyban ezt a videót!