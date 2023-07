DreamWorks All-Star Kart Racing címmel újabb autós játék érkezik ismert animációs filmek alapján

A Dreamworks sem szeretne kimaradni korunk egyik nagy divatjából, miszerint minimális erőbefektetéssel egy olyan videojátékot piacra dobni, amiben a legismertebb karaktereik vicceskedve versenyeznek egymással - méghozzá autók volánja mögött ülve.

Ezzel a lendülettel be is jelentették a DreamWorks All-Star Kart Racing -et, mely a GameMill Entertainment kiadásában és a Bamtang Games fejlesztésében érkezik PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re is még az idén, a főszerepben olyan sorozatokkal, mintNyilván a DreamWorks All-Star Kart Racing nem akarja majd megreformálni a stílusát - és ezt már az első mozgókép előtt ki merjük jelenteni -, a megszokott játékmódokkal és lehetőségekkel kecsegtet, méghozzá egy erőteljes árkád élmény társaságában.