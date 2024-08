DOOM + DOOM II: rengeteg extrával kiegészülve jelent meg újra a legendás FPS

A DOOM nevét alighanem mindenki jól ismeri, és mivel egy igazi fejős tehén az id Software számára, a csapat bejelentette, hogy újra elérhetővé tették az első két epizódot, méghozzá rengeteg extrával kiegészített formában.

A DOOM + DOOM II névre keresztelt csomag PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re egyaránt elérhetővé vált nyomott áron, méghozzá rengeteg extra társaságában, így ebben a pakkban a két alapjáték mellett ott lesz a TNT: Evilution, a The Plutonia Experiment, de még a második rész mesterpályái is.Ezen felül a No Rest for the Living és a Sigil kapunk 25 vadonatúj pályát a Deathmatch játékmódhoz, sőt, amit az id Software a Nightdive Studios és a MachineGames társaságában hozott tető alá.

Nézd nagyban ezt a videót!