Don't Kill Them All címmel érkezik a Ship of Fools fejlesztőinek új stratégiája

A - nem viccelünk - Fika Productions bejelentette soron következő játékát, amely egy igencsak különleges körökre osztott, és egyben bázisépítős stratégia lesz a sorban PC-re és konzolokra egyaránt.

A Ship of Fools fejlesztői az orkok világába kalauzolnak majd el minket, hogy megmutassák: a mi segítségünkkel ezeknek a lényeknek sem okoz gondot az érzékenység, a bajtársiasság és a fenntarthatóság, miközben orkjainkkal taktikát igénylő küzdelmekben haladhatunk előre céljaink felé.Ha elképzelni sem tudod, hogy milyen körítéssel vértezte fel Don't Kill Them All címre keresztelt újdonságát a Fika Productions, akkor érdemes lehet belenézni az alábbi kedvcsinálóba, ami szinte mindent megmagyaráz.