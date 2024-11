Donald Trump győzelme miatt a GTA 6 csúszásától tartanak a rajongók

Fölényes győzelmet aratott Donald Trump az amerikai elnökválasztáson, ami sokak szerint a világ minden részére, így még a videojátékokra is hatást gyakorolhat majd - és vannak, akik úgy vélik, ez nem feltétlenül lesz pozitív.

Egyre több GTA 6 rajongó ad hangot ugyanis a közösségi oldalakon annak az aggodalmának, hogy Donald Trump hatalomra kerülése miatt csúszhat a játék, mert Dan Houser, a Rockstar Games egykori főnöke korábban úgy nyilatkozott, hogy, mert a játék szatírája azonnal elavultá vált volna.A kijelentés miatt sokan úgy vélik, hogy Trump hatalomra kerülése miatt a Rockstar eltolthatja a játék megjelenését, de ilyesmiről várhatóan szó sem lesz, hiszen egyrészt Dan Houser már 2020-ben elhagyta a stúdót, másrészt pedig a Take Two Interactive a legutóbbi befektetői eseményén is megerősítette, hogy a GTA 6 jó úton halad a 2025-ös őszi megjelenés felé.