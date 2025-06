Dokumentumfilm készült a Kingdom Come: Deliverance II fejlesztéséről

Ennek apropójából készült el a The Final Countdown című dokumentumfilm, amelyben a készítők arról beszélgetnek, hogy miként jutott el a stúdió a játék elkészítéséig, sőtA dokumentumfilm mintegy 2 órán keresztül ad betekintést a Kingdom Come: Deliverance II színfalai mögé, és különösen érdemes megtekintenie a rajongóknak, hiszen sokkal közelebb kerülhetnek ezáltal az alkotáshoz, illetve a készítőkhöz egyaránt.

Kingdom Come: Deliverance II az idei év egyik legnagyobb sikere, amivel rengeteg rajongóra tett szert a franchise és a Warhorse Studios is, ezért a Find Your Next Game csapata úgy döntött, feltárja az egész hátterét.'>