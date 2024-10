A Microids bejelentette, hogy sikerült partneri kapcsolatba lépniük az Arc System Works csapatával annak érdekében, hogy ők hozhassák el Európába a Double Dragon Revive fizikai kiadását, amiről eddig nem volt szó.

Bár nyugati kiadást a kezdetektől rebesgettek hozzá, de csak digitális formában PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re is, most azonban felcsillant a remény, hogyÉrdekesség, hogy a Microids nemcsak Európába, hanem Ausztráliába, Új-Zélandra, a Közel-Keletre és Afrikába is megnyerte a Double Dragon Revive fizikai kiadásának megjelentetéséhez szükséges jogokat, szóval a kiadó egyre nagyobb léptékekben gondolkodik.