DLC-vel próbálja menteni a menthetőt a Forspoken

A Square Enix bejelentette, hogy az In Tanta We Trust, a Forspoken akció-RPG vadonatúj DLC-je már elérhető, amiben visszatérhetünk Athia világába, hogy egy újabb izgalmas kalandban vegyük át Frey Holland szerepét.

Az In Tanta We Trust a főjáték előzményeként szolgál, Frey Athia múltjába utazik és Tanta Cinta és egy új varázslat kíséretében fel kell fedezni a válaszokat, hogy. Tanta Cinta oldalán új harci stratégiákat próbálhatunk ki, hogy támadáskombókat küdjünk a betörő Rheddig erők ellen.Azok, akik megvásárolták a Forspoken Digital Deluxe kiadását, vagy a Digital Deluxe Upgrade-et, a Forspoken : In Tanta We Trustot a kiegészítő termékoldalán keresztül szerezhetik be, a Standard kiadással rendelkezők pedig már külön is megvásárolhatják a DLC-t.

