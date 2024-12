Diablo-szerű élményt kínál a magyar fejlesztésű Tormentis

Idén júliusban jelent meg a Tormentis a Steamen korai hozzáféréssel, most pedig már Androidon is elérhető, ráadásul crossplay funkcióval érkezett, vagyis ugyanazzal a fiókkal játszhatunk PC-n és útközben mobilon is.

