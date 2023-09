Devil May Cry animét jelentett be a Netflix

Kellemes meglepetést okozott a Devil My Cry rajongóinak a Netflix, akik bejelentették, hogy animét készítenek a népszerű sorozat alapján, amiről máris kiadtak egy nyúlfarknyi kedvcsinálót.

Ebben a főszereplőt, azaz Dantét vehetjük szemügyre néhány szemvillanás erejéig, de túl sokat ne várjunk még ettől, az igazán nagy bemutató,, azonban így is nagyon izgatottak vagyunk azért, hogy mi sül majd ki a Capcom és a Netflix együttműködéséből.Merthogy Dante animés kalandjait a Capcom, az eredeti alkotók is felügyelik majd, noha a Studio MIR már az alábbi néhány pillanat alapján is nagyon jól ért ahhoz, hogy miként kell hozni az eredeti széria hangulatát. Izgatottan várjuk az első igazi kedvcsinálót!

Nézd nagyban ezt a videót!