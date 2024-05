Destiny 2: Lightfall és EA Sports FC 24 a PS Plus májusi játékai között

A Sony bejelentette, hogy milyen ingyenes videojátékokkal szeretnék megörvendeztetni azokat a rajongókat, akik még mindig kitartanak a PS Plus szolgáltatás mellett, és májusban aktív előfizetéssel rendelkeznek.

Számukra az egyik nagy durranás akiegészítő lesz PS4-re és PS5-re, ami azért jó dolog, mert az alapjáték ingyen letölthető a PS Store-ról, de jó híreink vannak a focizós játékok kedvelőinek is, mert június 17-től PS4-en és PS5-ön egyaránt csatlakozik a felhozatalhoz azstandard kiadása.Ezen felül kizárólag PS5-re ugyan, de megcsíphetjük magunknak a-t, végezetül pedig acímű különlegesség, egy izometrikus kalandozás is becsatlakozik az élmények közé PS4-en és PS5-ön egyaránt. Az EA Sports FC 24 kivételével május 7-től mindegyik elérhető lesz!