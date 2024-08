Descenders Next: snowboardra és mountainboardra épülő extrém sportos játék érkezik

Az extrém sportok kedvelőinek legnagyobb örömére a No More Robots bejelentette soron következő játékát, amely Descenders Next címmel érkezik valamikor 2025-ben és a snowboardozásra, valamint a mountainboardozásra épül.

A játék várhatóan PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re érkezik, a RageSquid csapata fejleszti, és egy Nintendo Switch-es átirat sem zárható ki jelenleg, de egyelőre ezekre a platformokra koncentrálnak, illetve érkeztetik a játékot a jövő esztendőben.A készítők, rengeteg trükköt és hatalmas közösséget ígérnek, szóval remélhetőleg egy igazán tartalmas és élettel teli élmény vár majd ránk a Descenders Next keretein belül, aminek már az első kedvcsinálója is egészen izgalmas lett.

Nézd nagyban ezt a videót!