Demóval jelentkezett a magyar fejlesztésű Cult of the Child Eater multis horror

A történet szerint egy árvaházban rekedt gyermeket irányíthatunk a hidegháborús Kelet-Európában és meg kell menekülnünk, mielőtt feláldoz bennünket egy szekta, amely Molochot, a gyermekfalót próbálja megidézni.A magyar fejlesztésű játék, ahol minden menet különböző lesz, vagyis nyomokat találva, rejtvényeket megoldva találhatjuk meg a szabadsághoz vezető utat. Továbbá karakterfejlődést és állítható nehézséget is kapott a készülő horror, amelynek demóját már tölthetjük a Steam ről, az Early Access pedig a nyár folyamán várható.

A hangzatos Cult of the Child Eater egy többjátékos, kooperatív, túlélő horror-kaland, amely egy kelet-európai árvaház kísértetjárta folyosóin játszódik az 1980-as években és a Steam Next Fest keretében kipróbálható a demója.