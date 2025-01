Demót kapott a Tempest Rising című, C&C ihlette stratégia multija

Tempest Rising , a 3D Realms és a Knights Peak tavaszal megjelenő, modern valós idejű stratégiai játéka már előrendelhető PC-re, az ehhez kapcsolódó traileren kívül azt is bejelentették, hogy elérhető a többjátékos demója.

Mostantól: Alps (2v2), Oasis (1v1) and Altitude (1v1). Ha azonban jobban szereted a szólót, akkor a skirmish módot is kipróbálhatod, ahol csapatokat, drónokat és tankokat küldhetsz az AI ellenfelekre.A teljes játék a skirmish és az ikerkampányok mellett egyéni meccseket és rangsorolt összecsapásokat is tartalmazni fog és ez sincs már túl messze. Ennek a napja április 24. vagy egy héttel hamarabb, ha előrendeljük a deluxe kiadást, amelyhez jár egy digitális művészeti könyv és a játék soundtrackje.

