Demót kapott a Promise Mascot Agency, az őrült kabalagyűjtő játék

Ha egy igazán bolondos videojátékot szeretnél kipróbálni, akkor elérkezett a te időd, hiszen a Kaizen Game Works egy 80 perces demót adott ki a Promise Mascot Agency -ről, amely egy igazán őrült koncepciót dolgoz fel.

Az alkotás egy nyitott világú élmény, amelyben az lesz a feladatunk, hogy, amelyek mindegyike újabb és újabb kihívásokat tár majd elénk, és ha jobban meg akarod ismerni ezt az élményt, akkor most két lehetőséged is van rá.Az egyik, hogy megnézed az alábbi kedvcsinálót, a másik pedig, hogy letöltöd a hozzá kiadott időkorlátos demót, ami nemcsak PC-re, hanem PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt elérhetővé vált. Amennyiben megtetszett, még 2025-ben érkezik is!

