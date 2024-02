Demót kaphat a Dragon's Dogma 2

Eredetileg a SteamDB-n vették észre a felhasználók, hogy a Dragon's Dogma 2 Steam oldala nemrég frissült és egy új csomagtípust adtak hozzá, a három napja hozzáadott tartalom "Free on Demand" lesz.

Ez azt jelenti, hogyletölthető lesz a mindenki számára. A Capcomot ismerve nagy valószínűséggel hamarosan elérhetővé válik egy játszható demó, ahogy történt az a Resident Evil, a Devil May Cry, a Monster Hunter Rise és nagyjából minden nagyobb játékuk esetében.Az ismeretlen alkalmazásról nem írják konkrétan, hogy köze van a Dragon's Dogma 2-höz, de a játék oldalával egy időben frissítették és ugyanabban a changelistában is szerepel. A Capcom annak idején kiadott egy demót az első Dragon's Dogmához is, amelyben egy griff ellen harcolhattunk, ez gyorsan felkeltette az érdeklődést a teljes játék iránt.