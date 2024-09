Deliver At All Costs: legyél őrült futár az 50-es években

Nem hétköznapi projekt mögé állt oda kiadóként a Konami, akik bejelentették, hogy ők gondozzák majd a Far Out Games fejlesztőinek őrült videojátékát, amely Deliver At All Cost címmel egyenesen 1959-be repít vissza minket.

A PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt megjelenő alkotás izometrikus formában tálalja elénk a kalandokat, ahol Winston Green oldalán a legkülönfélébb rakományokat kell leszállítanunk.Az őrült akciókalandban rombolható környezet, bizarr küldetések és az 50-es évek hamisíthatatlan hangulata vár ránk mint az akkori kor zenéivel, sajátos megoldásaival, egyszóval némi időutazáson is részt vehetünk majd a Deliver At All Costs részeként.

