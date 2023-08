Decemberben korai hozzáféréssel jön a Pioneers of Pagonia

A német indie stúdió, az Envision Entertainment bejelentette, hogy a középkori-fantasy városépítő játékuk, a Pioneers of Pagonia december 13-án indul a Steamen korai hozzáféréssel, addig egy zárt alfatesztet és demót is kapunk.

A cím játszható verziója először a kölni Gamescom 2023-on mutatkozik be, aki feliratkozik a hírlevelükre, az értesülhet a szeptemberi zárt alfatesztről, a nyilvános, nem sokkal a Steam Next Fest előtt. A játék fejlesztését a Szövetségi Gazdasági és Klímavédelmi Minisztérium támogatta és egy igazán nyüzsgő világba kerülhetünk. Pioneers of Pagonia egy mély városépítő stratégiai játék, több mint 40 épülettel és 70 áruval rendelkezik, úthálózatokat, raktárcsomópontokat éípthetünk és kereskedhetünk másokkal. A cím procedurálisan generált térképeket, amelyek végtelen játéklehetőséget biztosítanak és a háború helyett az egyesítésre helyezi a hangsúlyt.