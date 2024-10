Decemberben konzolokra is megjelenik a Shadow Tactics: Aiko's Choice

Bár beletelt vagy három évbe, a Daedelic Entertainment bejelentette, hogy a Mimimi Games fejlesztésében készült Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko's Choice nemsokára konzolokon is tiszteletét teheti.

A kiválóan sikerült, de kimagasló figyelmet nem kapott lopakodós stratégia ugyanis, miközben PC-re, már 2021 óta elérhető a Steam kínálatában és érdekesség, hogy akkoriban is pontosan ezen a napon debütált a platformon.A játék a japán Edo-korban játszódik - 1603 és 1868 között -, a főszerepben egy ötfős csapattal, amelynek minden tagja egyedi képességekkel és tulajdonságokkal rendelkezik és részben ez adja majd a játékmenet savát és borsát. Kedvcsináló hozzá:

