Decemberben kiderül a Baldur's Gate 3 megjelenési dátuma

A Larian Studios munkatársai bejelentették, hogy már egyáltalán nem kell sokat várni arra, hogy pontos megjelenési dátumot kaphasson a Baldur's Gate 3, lévén erre decemberben már sort is kerítenek majd.

A csapat ugyanis biztos benne, hogy 2023-ban már megjelenhet a kérdéses szerepjáték, a következő Panel From Hell eseményen pedig konkrét részleteket is hallhatunk majd róla, így legalábbA fejlesztők szerint már a kampány második és harmadik felvonása is aktív tesztelés alatt áll, de rengeteg dolog van készülőben az első felvonáshoz is annak érdekében, hogy akik korábban akár több száz órát öltek bele a teszt során, azok is egy teljesen új élményt kaphassanak tőle.