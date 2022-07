December elején számíthatunk a Hogwarts Legacy megjelenésére?

Biztató szivárgások láttak napvilágot a Hogwarts Legacy kapcsán, lévén úgy hírlik, hogy alaposan kicentizi az évet az Avalanche Studios a megjelenéssel, a premier ugyanis december elején várható majd.

A hír azt követően bukkant fel, hogy a The Art and Making of Hogwarts Legacy című művészeti könyv megjelenési dátumát, ami sokak szerint egyet jelent azzal, hogy nemcsak a könyv, hanem konkrétan a játék is ebben az időpontban láthat majd napvilágot.A kérdéses időpont azért is érdekes, mert egy keddi napot jelöl, és a Warner mostanában minden játékát kedden indítja útnak, így bár az időpont még nem hivatalos, ugyanakkor minden jel arra utal, hogy ő lesz a befutó.