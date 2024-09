Dead Space és WWE 2K24 a PS Plus októberi ingyenes játékai között

A Sony bejelentette, hogy milyen videojátékokkal örvendeztetik meg októberben a PS Plus előfizetőket, így megtudtuk, hogy három nagyszerű cím közül is válogathatunk majd, amelyek nagyon sokféle stílust képviselnek.

A csomag fő attrakciója nyilvánvalóan alesz, hiszen ez a legfrissebb és legaktuálisabb játék a sorban, ami PS4-re és PS5-re is elhozza a pankráció élményét, de szintén két platformra kapjuk meg acímre keresztelt pszichológiai horror élményét.Aki szereti a klasszikusabb sci-fi horrorokat, a PS Plus októberi felhozatalában ott lesz majd aPS5-ös változata is, de tudni kell, hogy szeptember 26-án, az Extra és a Premium előfizetők a The Last of Us Part I érkezésének is örülhetnek majd a Game Catalog-hoz.