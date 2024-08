Cyrax lett a Mortal Kombat 1 legfrissebb kedvcsinálójának főszereplője

Hamarosan ismét nagyobbacska bővítményt kap a Mortal Kombat 1 , amely Khaos Reigns címmel elhozza a Kombat Pack 2 egyik legkülönlegesebb karakterét, aki Cyrax név alatt Predator-szerű lényként bunyózik majd a csatatéren.

Bár a megjelenés még odébb van egy kicsit, azonban a Netherrealm Studios már most kiadott Cyrax kapcsán egy gameplay előzetest, hogy alaposabban is, így az alábbiakban minden brutális támadását szemügyre vehetjük.Aki nem találkozott volna még vele, Cyrax egy fiatal Lin Kuei harcos a Zaki klánból, aki elragadó képességei miatt közvetlen felkérést kapott arra, hogy Sektor alatt szolgáljon. Hogy mennyire különleges is ő, az alábbi videó jól megmutatja:

