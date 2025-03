Ismét sikerült egy igazi különlegességet előhúznia a mókazsákból az Epic Games Store csapatának, hiszen ezen a héten egy olyan ajándékot villantottak, amit a hardcore gamerek vélhetően csak sötétedés után mernek majd betölteni.

Na nem azért, mert olyan rossz vagy ijesztő, sokkal inkább azért, mert zseniális, ámde enyhén szólva is ciki, hiszen a most ingyen adott Them's Fightin Herds egy olyan cuki bunyós játék lett, amelyben rajzfilmfigurák oldalán kell majd igazságot osztani.Egy kicsit olyan, mint egy rajzfilmes Street Fighter őzikékkel, bocikkal, lámákkal és egyéb cuki teremtményekkel, akik megjelenésük dacára meglepően vérszomjas módon tudnak majd egymásnak esni. Ha nem hiszed el, próbáld ki, most ingyen van!