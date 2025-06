Csütörtökön saját eseményt tart a Konami

Bár nincs már E3, azért több kiadó is igyekszik visszahozni egy kicsit azt az időszakot, amikor a nyár első napjaiban mindig belefulladtunk a játékhírekbe a nagy bejelentések hatására, hiszen most a Konami jelentett be saját eseményt.

A japán óriás ugyanis úgy határozott, hogy június 12-én megtartja Konami Press Start címre keresztelt eseményét, amit a Youtube-on keresztül bárki élőben követhet majd angolul és japánul egyaránt, a főszerepben egy 37 perces előadással, valamint néhány videojátékkal.Az esemény, mint a Konami idei legnagyobb megjelenései, de további meglepetéseket is ígért a kiadó, így izgatottan várjuk a csütörtöki bejelentéseket.