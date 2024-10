A Microsoft bejelentette, hogy az Xbox-részleg hamarosan újabb bemutatót tart, aminek részeként azt tervezik, hogy bemutatják az összes olyan videojátékot, amely 2024 utolsó hónapjaiban, illetve 2025 elején megjelenhet.

Az esemény, nagyjából 25 percig tart majd és természetesen élőben követhetik a rajongók a Youtube-on és a Twitch-en egyaránt, hogy első kézből értesülhessenek a legfrissebb információkról.Bejelentésekkel és meglepetésekkel az Xbox várhatóan nem szolgál majd, de az már most biztos, hogy az új Like a Dragon és az Alan Wake 2 közelgő DLC csomagja, a The Lake House ott lesz a bemutatón. Izgatottan várjuk, hogy miket mutogat majd a Microsoft!