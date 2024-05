Csütörtökön mindent megtudhatunk az új Silent Hill játékokról és filmekről

A Konami büszkén jelentette be, hogy terveik szerint május 30-án, azaz most csütörtökön hozzák tető elő a Silent Hill Transmission névre keresztelt eseményt, aminek részeként minden a legendás horror-sorozatról szól majd.

A bejelentkezés részeként nemcsak a hamarosan érkező Return to Silent Hill mozifilm kap majd központi szerepet, hanem a jelek szerint a játékok is, hiszen a Konami közleményét a Bloober Team szintén megosztotta, ami arra enged következtetni, hogySőt mi több, nem kizárt, hogy itt láthatjuk majd először a Silent Hill F projektet is, hiszen a Konami hírét a NeoBards Entertainment kreatív igazgatója, Al Yang is megosztotta a Twitteren, szóval izgalmas csütörtök elébe nézünk.