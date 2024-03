Csütörtökön és a jövő héten is lesz Capcom Highlights esemény

Annyi bejelenteni valója van a Capcomnak, hogy úgy határoztak: az elkövetkezendő napokban két eseményt is tartanak, amelyek részeként minden friss részletet megosztanak a rajongókkal a közelgő videojátékok kapcsán.

Az első Capcom Highlights névre keresztelt esemény március 7-én várható, a kiadó tervei szerint pedig a(PS5, Xbox Series, PC) és a Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (PS5, Xbox Series, PC) kapják majd a főszerepet, azonban ennél egy kicsivel tartalmasabbnak ígérkezik a második esemény.Erre március 11-én kerülhet majd sor, és a Capcom úgy tervezi, hogy itt az Exoprimal (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC), a Monster Hunter Now (iOS, Android), a(PS4, Switch, PC) és a Street Fighter 6 (PS5, Xbox Series, PS4, PC) is szerepelhetnek.