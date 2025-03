Óriási bejelentésekre készül a Konami, lévén március 13-án, azaz most csütörtökön ismét megrendezésre kerül a Silent Hill Transmission névre keresztelt esemény, ahol természetesen nem a My Little Pony következő részét ismerhetjük majd meg.

A Konami célja ugyanis, hogy március 13-án, helyi idő szerint 23 óra magasságában, aminek létezését már 2022 októbere óta ismerjük, de a címén kívül nagyjából semmit sem tudunk róla.Arra azonban mérget vehetünk, hogy miután a Konami egy ilyen nagy eseményt tervez hozzá, nem egy mobiljáték vagy egy közönséges mellékszál van küszülőben, hanem valami sokkal több annál. Az esemény élőben követhető lesz a Youtube-on!