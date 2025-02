Óriási hírt közölt a Sony azoknak, akik eddig kivártak a PlayStation VR2 megvásárlásával, lévén jelentős mértékben csökkentik a PC-vel és a PS5-tel egyaránt kompatibilis VR headset árcéduláját - méghozzá napokon belül.

Az árcsökkentés márciusban lép életbe, és a korábbi 600 eurós árhoz képest - ami több helyen már nem volt ennyi, de ezzel az árcédulával indított a masina -, azaz mintegy 150 eurós különbözetet vágtak le a headsetről.Jó hír, hogy nemcsak az alapmodell, hanem az egyik bundle csomag is ennyibe kerül majd, így a Horizon: Call of the Mountain című videojáték letöltőkódját tartalmazó pakk szintén ezen az áron lesz behúzható a jövő hónaptól.