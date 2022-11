Csodaszép trailert kapott a World of Warcraft: Dragonflight

Ha valamihez, akkor az elragadóan csodálatos cinematic trailerek és bevezető filmecskék készítéséhez mindig is nagyon értett a Blizzard, és ezt a tudásukat most a legújabb World of Warcraft kiegészítőjénél is kamatoztatták.

Befutott ugyanis a bővítmény legújabb kedvcsinálója, mely egyenesen elképesztőre sikeredett, hiszen nem győzzük kapkodni a fejünket a szédületesen látványos pillanatok között, miközben folyamatosan sárkányok mennek a szemünkbe.Merthogy a World of Warcraft: Dragonflight bővítményben központi szerepet kapnak a sárkányok, és erről az alábbi kisfilm keretein belül te magad is megbizonyosodhatsz, sőt mi több,

Nézd nagyban ezt a videót!