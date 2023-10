Csapj le egy igazi gamer trónra, 70 ezer forint a Predator Thronos Air kikiáltási ára!

Nagyjából három és fél éve volt egy nagy licitháború egy Predator Thronosra - amit az Air váltott a kínálatban -, most pedig éppen ez az Air kerül a virtuális kalapács alá, hiszen az Acershop licitre bocsátja a bemutató termi Predator Thronos Air Gamer trónját, a kikiáltási ár pedig mindössze 70 ezer forint.

Pár tízezressel tehát beszállhatsz a licitháborúba egy olyan durva setupért, ami nagy eséllyel nem hogy a környezetedben, de még azon a településen sincs, ahol élsz! A licit tárgya egész pontosan egy Acer Predator Thronos Air Gamer Kabin, amelyben a teljes kabin, a gamer szék és 1 db Predator Orion 9000 Gamer PC is benne foglaltatik. A Thronos eredeti ára bruttó 2.499.900 Ft, a csomagban található Predator Orion 9000 eredeti ára pedig bruttó 1.099.900 Ft, a játék tehát nem babra megy., ha nem akarsz lemaradni egy ilyen ajánlatról, akkor ne húzd az időt, irány a licitálási oldal A brutális cucc az AcerShop Nyugati üzletében van kiállítva jelenleg, ahol ki is próbálhatod, de az acershop.hu/acer-predator-thronos oldalon is elolvashatsz róla mindent.A licitről bővebb információk az acershop.hu/thronos-licit oldalon találhatók, ahol egyben a versengésbe is be lehet szállni.