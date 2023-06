Csak kontrollerrel irányíthatjuk majd PC-n az érkező Metal Gear Solid kollekciót

Egy ideje már köztudott, hogy idén októberben érkezik a Metal Gear Solid: Master Collection Vol 1, ami minden aktuális platformra szeretné elhozni a legendás sorozat korai epizódjainak élményét.

Egészen konkrétan a franchise első három része jön a gyűjteményben, ami PC-re is elérhetővé válik majd, azonban van valami, amit jobb, ha már most nyugtáznak a rajongók: a jelek szerint, pontosan úgy, mint a PS5-re, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re érkező átiratokat.A hír a Steamről látott napvilágot, ahol idő előtt kitette a Konami a játék adatlapjára ezt az információt, ami valamiért csak néhány percig volt látható, majd eltűnt onnan, de több forrás is alátámasztja meglétét, így nem árt, ha erre felkészülnek lelkiekben a PC-sek.