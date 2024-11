Bár korábban volt még szemernyi remény arra vonatkozóan, hogy még az idén megjelenik a Dragon Ball Z: Kakarot következő DLC csomagja, azonban a készítők bejelentették, hogy nem akarják elkapkodni a dolgot.

Olyannyira nem, hogy a DAIMA: Adventure Through the Demon Realm ? Part 1 címre keresztelt bővítmény, és ezt a Bandai Namco, illetve a CyberConnect2 egyaránt megerősítette, de pontosabb dátumot nem közölt a rajongókkal. Dragon Ball Z: Kakarot egyébiránt PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re is elérhető, így a DLC csomagot szintén ezeken a platformokon várhatjuk. Egy korábbi kedvcsináló hozzá:

