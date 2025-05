Bár még mindig nem tudjuk, hogy milyen platformra érkezik, illetve egyáltalán milyen élményt kínál majd nekünk, azonban már a címe alapján is tetemes rajongótábort gyűjtött maga köré a Marvel 1943: Rise of Hydra

Emiatt a nyomás is nagyobb a Skydance New Media csapatát, akik bejelentették, hogy nem tudják tartani a korábban 2025-re tervezett premiert, így aztA csapat szerint ugyanis több időre van szükségük ahhoz, hogy a lehető legjobb élményt biztosítsanak, ami megfelel az elképzeléseiknek. Kiemelték, hogy izgalmas dolgokkal készülnek, és hamarosan többet is megosztanak majd erről a rajongókkal.