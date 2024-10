Csak jövőre érkezik a Corpse Party II: Darkness Distortion

Nem sikerül tartani a korábban őszre kijelölt megjelenési dátumot az XSEED Games csapatának a Corpse Party II: Darkness Distrortion című videojátékkal, lévén a kiadó most bejelentette: jövőre tolták át a nyugati premiert.

Mint ismert, az alkotást eredetileg idén ősszel vártuk PC-re, PS4-re és Nintendo Switch-re is a nyugati régióban, azonban ismeretlen okokból a kiadó most elhalasztotta a premiert, és nem is közölt pontosabb intervallumot, csak annyit, hogy Corpse Party II: Darkness Distortion egyébiránt három középiskolai barát történetét dolgozza fel, akik feltámasztanak egy évtizedes átkot, amely átküldi őket egy sötét birodalomba, ahol meg kell találniuk a módját a túlélésnek és a visszatérésnek.