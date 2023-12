Csak jövő év végén érkezhet a Romance of the Three Kingdoms 8 Remake

A Koei Tecmo bejelentette, hogy legnagyobb sajnálatukra nem jelenhet meg időben a Romance of the Three Kingdoms 8 Remake , amit eredetileg is a jövő esztendőben vártunk, azonban annak valamikor a legelején.

Sajnos azonban a Kou Shibusawa fejlesztésében készülő remake munkálatai egyáltalán nem haladnak túl jól, így a premiert 2024 második felére, illetve végére kellett tolniuk a készítőknek, ami minden platformon, így PC-n, PS4-en, PS5-ön és Nintendo Switch-en egyaránt érvényes.A csúszást megerősítő fejlesztői üzenetben a játék producerei elmondták, hogy a Romance of the Three Kingdoms 8 Remake a teljes sorozat tekintetében is, és ha megfelelő minőséget akarnak adni a rajongóknak, akkor ahhoz szükség van még egy kevés időre.