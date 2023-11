Csak a teljesítményhibák javítása után jön a Cities: Skylines II DLC-je

A fizetős Cities: Skylines II DLC valószínűleg nem jelenik meg egyhamar, mivel a Colossal Order megerősítette, hogy nem ad ki új anyagot, amíg az alapjátékot érintő különböző technikai problémák nem oldódnak meg.

A városépítő még a csúcskategóriás PC-ken is nehezen működik megfelelően, hosszú betöltési időkre és lefagyásokra panaszkodnak a felhasználók. A Steamen még mindig "vegyes" értékeléssel rendelkezik, de valószínűleg hosszú életű lesz, hiszen rengeteg DLC érkezik majd.A Colossal Order azonban most megerősítette, hogy új, prémium anyagokat. Közölték azt is, jelenleg a szemétgyűjtéssel kapcsolatos problémákat kezelik és kijavították azt a hibát, hogy a kóbor kutyák fokozatosan ellepték az utcákat.Az új patch a a teljesítményproblémákat a világítási effektek optimalizálásával, a részletességi szint számítások javításával és a felesleges textúrák felbontásának csökkentésével próbálja orvosolni. A javítás emellett kiegyensúlyozási változtatásokat is eszközölt.