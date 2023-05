Csak a nyár végén mutatkozhat be az idei Call of Duty?

Minden rajongó óriási stresszben van, amiért egyelőre még semmi hivatalos információ nem látott napvilágot az idei évben érkező új Call of Duty-játékról, mely a hírek szerint mostanában még biztosan nem is mutatkozhat be.

Az Insider Gaming csapata szerint ugyanis a 2023-ban érkező új COD-ról az utolsó pillanatban hullhat majd le a lepel, ezáltal, vagyis még három hónapig biztosan sötétben tapogatózunk azzal kapcsolatban, hogy milyen irányban folytatódik a széria.Szintén az Insider Gaming volt egyébként, akik korábban már kiszivárogtatták, hogy októberben két béta teszt is várható majd az új Call of Duty-hoz, de november elején már a kampány korai hozzáférésű változatát is élvezhetik majd a rajongók.