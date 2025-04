Csak 20 GB lesz az Indiana Jones and the Great Circle fizikai kiadása PS5-ön

Az Xbox Series X/S-es és PC-s kereskedelmi és kritikai siker után az Indiana Jones and the Great Circle ezen a héten PS5-re is megjelenik, azonban ami a fizikai kiadást illeti, a teljes játék nem fog lemezre kerülni, egy részét le kell majd tölteni.

A YouTuber Retro Game Futurenek sikerült megszereznie az Indiana Jones and the Great Circle egy korai fizikai példányát, itt elmondta, hogy a lemezre csak 20 GB adat került. Miután berakta a gépbe, kiderült, hogy csatlakoznia kell az internetre a többi tartalom letöltéséhez.Vagyis ha megveszed az Indiana Jones and the Great Circle PS5 lemezes változatát, akkor egy percetés nem töltöd le a teljes játékot. Igaz, a Bethesda korábban jelezte, hogy a fizikai kiadásokhoz online letöltésre lesz szükség, bár azt nem részletezte, hogy ez mekkora lesz és ugyanez a probléma sajnos az Xbox Series X változatot is érinti.

