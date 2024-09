Érdekes hír jelent meg az SNK fejlesztésében készülődő Fatal Fury: City of the Wolves című verekedős játékról, amely nem kizárt, hogy a világ egyik legismertebb focistájával szeretné bebiztosítani sikerét.

A minap ugyanis megjelent egy Fatal Fury: City of the Wolves teaser Cristiano Ronaldo hivatalos Instagram oldalán, amiből semmi konkrétum nem derül ki, csak annyi, hogyEz alapján mindenki arra következtet, hogy Ronaldo valamilyen formában bekerülhet a játékba, így vagy teljes valójában, vagy egy már ismert játékos alternatív változataként érkezhet meg a Fatal Fury: City of the Wolves -ba. Hamarosan talán minden kiderül!